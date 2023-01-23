Сегодня, 23 января, в Киеве и Киевской области ожидается туман. Неблагоприятная погода сохранится в первой половине дня. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
"В первой половине дня 23 января сохранится туман, видимость 200-500 метров", - отметили синоптики и объявили І уровень опасности.
По их данным, из-за тумана возможны ухудшения движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.
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Погода в Киеве
По данным Укргидрометцентра, сегодня в Киеве будет облачно с прояснениями, без осадков.
Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с. Температура по области ночью и днем от 3° тепла до 2° мороза; в Киеве днем 0-2° тепла.