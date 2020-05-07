В Киеве завтра температура до +13°, без осадков

17:00, 7 мая 2020
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В столице завтра немного потеплеет.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 8 мая, в Киеве без осадков, температура днем до +13°.

Синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине на 7 мая

Погода в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +13°, вечером - до +11°. Ветер северо-западный и северо-восточный, до 6,0 м/с.

Солнце в столице взойдет в 05:21, а зайдет в 20:27.

Как сообщал УНИАН, 8 мая в Украине местами пройдут дожди, температура до +17°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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