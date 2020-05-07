В Киеве завтра температура до +13°, без осадков
В столице завтра немного потеплеет.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 8 мая, в Киеве без осадков, температура днем до +13°.
Синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине на 7 мая
Погода в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +13°, вечером - до +11°. Ветер северо-западный и северо-восточный, до 6,0 м/с.
Солнце в столице взойдет в 05:21, а зайдет в 20:27.
Как сообщал УНИАН, 8 мая в Украине местами пройдут дожди, температура до +17°.
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- Винница+12°... +5°
- Днепр+18°... +7°
- Донецк+17°... +6°
- Житомир+11°... +4°
- Запорожье+17°... +8°
- Ивано-Франковск+14°... +6°
- Киев+8°... +5°
- Кропивницкий+14°... +5°
- Луганск+20°... +9°
- Луцк+15°... +3°
- Львов+11°... +4°
- Николаев+15°... +6°
- Одесса+14°... +7°
- Полтава+15°... +6°
- Ровно+14°... +3°
- Симферополь+15°... +7°
- Сумы+15°... +6°
- Тернополь+13°... +4°
- Харьков+18°... +6°
- Херсон+16°... +6°
- Хмельницкий+14°... +4°
- Черкассы+15°... +6°
- Чернигов+9°... +4°
- Черновцы+14°... +6°
Виргиния, США
+8°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+4 °
Влажность:47 %
Давление:750 мм
Ветер: 5.9 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:06:03
Закат20:08
Видимость:16 км
Фаза луны:
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