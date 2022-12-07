Ветер в столице 8 декабря ослабнет.

В четверг, 8 декабря, температура в столице останется практически без изменений. Осадков не ожидется. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью в столице ожидается до -2°, а днем столбики термометров будут около -1°. Без осадков. Весь день ожидается пасмурная погода, а небо будет скрыто за облаками.

Ветер ослабнет, его скорость составит 2,3 - 3,1 м/с. Атмосферное давление пониженное - 748 миллиметров ртутного столба.

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Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью -2°, днем +2°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью -3°, днем +2°.

В Ривне в четверг ожидается практически безоблачная погода, ночью -5°, днем +2°.

В Тернополе 8 декабря ночью будет -4°, днем +2°, практически безоблачно.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью -6°, днем +1°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +4°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -1°, днем +3°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью -2°, днем +2°.

В Виннице завтра будет -3°...-1°, пасмурно, сплошная облачность.

В Житомире в четверг будет ночью -7, днем 0°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +1°.

В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +1°, пасмурно, сплошная облачность.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -3°...0°, мокрый снег.

В Одессе 8 декабря - небольшая облачность, температура ночью +4°, днем +7°, дождь.

В Херсоне в четверг ночью +1°, днем +5°, небольшая облачность, дождь.

В Николаеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +3°, днем +6°, дождь.

В Запорожье температура ночью -2°, днем +2°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Сумах завтра температура воздуха составит -5°...-1°, пасмурно, сплошная облачность.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -5°, днем -1°, снег.

В Днепре температура ночью будет -3°, днем +2°, пасмурно, сплошная облачность, дождь, возможно - со снегом.

В Симферополе в четверг будет облачно с прояснениями, +4°...+10°.

В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью -4°, днем +1°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью -5°, днем +1°.

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