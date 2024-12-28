Завтра, 29 декабря, в столице ожидается туман.

Синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях в Киеве и области. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В частности утром 29 декабря в столице ожидается туман, видимость 200-500 м.

Также в этот день в Киеве будет облачно и без сильных осадков. Туман продержится также и ночью. Ветер переменных направлений - 3/8 м/с.

Видео дня

Температура воздуха в Киевской области ночью и днем составит от -2°C до +3 °C. В Киеве в течение суток температура воздуха будет достигать от 0 до +2 °C.

"І уровень опасности, желтый. Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта", - добавили в Укргидрометцентре.

Погода в Украине - последние новости

Ранее синоптик рассказал, что произойдет с погодой в Украине в ближайшие дни. По его словам, антициклон "Гюнтер" раскинулся почти на всю территорию Европы, кроме ее северных регионов, благодаря которому погода ожидается спокойной.

В то же время ветер по всей стране будет слабым, однако местами возможны туманы. Также специалист предупредил, что следует быть внимательными на дорогах в случае ухудшения дальности видимости.

Кроме того, известный синоптик Наталья Диденко сообщила, где на Новый год в Украине будут осадки. Она отметила, что 31 декабря местами пройдет мокрый снег, однако существенных осадков не ожидается.

Вас также могут заинтересовать новости: