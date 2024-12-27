Синоптик предупреждает, что следует быть внимательными на дорогах - возможны туманы.

На выходных, 28 и 29 декабря, в Украине ожидается спокойная погода благодаря антициклону. Об этом на портале meteoprog сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

Он пояснил, что антициклон "Гюнтер" раскинулся почти на всю территорию Европы, кроме ее северных регионов. Под его влияние также попадет и территория Украины в ближайшие дни.

"Атмосферное давление ожидается выше нормы, а температура воздуха в ночное время будет снижаться ниже 0 °С, тогда как днем прогнозируются преимущественно положительные показатели", - прогнозирует Кибальчич.

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Ветер по всей стране будет слабым, но местами возможны туманы. Синоптик акцентирует, что следует быть внимательными на дорогах в случае ухудшения дальности видимости.

Погода в январе 2025 - прогноз на месяц

Погода в январе 2025 года обещает быть относительно теплой, хотя возможны периодические вторжения холода. Об этом рассказала Наталья Птуха, синоптик Украинского гидрометеорологического центра.

По ее данным, среднемесячная температура будет колебаться в пределах 0...-3 градусов. Теплее всего будет на Закарпатье, в Крыму, а также в Одесской и Херсонской областях. Здесь среднемесячная температура прогнозируется на уровне 0°...+2°.

Такие показатели будут выше нормы на 1,5-2 градуса, однако кратковременные волны холода все же возможны.

Что касается осадков, то их количество прогнозируется в пределах нормы, а вот будет ли снег зависит от температуры. Вероятнее всего, осадки будут смешанного типа, как и сейчас.

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