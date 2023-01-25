Осадков в столице 26 января не ожидается, но будет пасмурно.

В четверг, 26 января, в Киеве весь день будет небольшой мороз. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Температура ночью и днем будет держаться около -3 градусов. Весь день в столице будет пасмурно, небо будет скрыто за облаками, однако осадков не ожидается.

Ветер будет несильным, всего 0,9 - 1,1 м/с. Атмосферное давление пониженное, 753-755 миллиметров ртутного столба.

Видео дня

Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью -3°, днем 0°.

В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью -2°, днем -1°.

В Ривне в четверг ожидается пасмурная погода, ночью -3°, днем -2°.

В Тернополе 26 января ночью будет -4°, днем -2°, пасмурно, сплошная облачность.

В Хмельницком завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -3°, днем -2°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -4°, днем -1°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -2°, днем +4°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью -4°, днем 0°.

В Виннице завтра будет -3°...-1°, пасмурно, сплошная облачность.

В Житомире в четверг будет ночью -3° днем -2°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черкассах завтра будет облачно с прояснениями, ночью -3°, днем -2°.

В Кропивницком температура ночью будет -3°, днем -1°, небольшая облачность.

В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха -6°...-2°.

В Одессе 26 января - небольшая облачность, температура ночью -1°, днем +2°.

В Херсоне в четверг ночью будет -3°, днем +1°, ясно и безоблачно.

В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью -4°, днем 0°.

В Запорожье температура ночью -6°, днем +1°, ясно и безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха составит -9°..-3°, небольшая облачность.

В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью -8°, днем 0°.

В Днепре температура ночью будет -5°, днем 0°, ясно и безоблачно.

В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, -4°...+5°.

В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью -9°, днем +1°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью -9°, днем 0°.

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