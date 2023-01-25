В Украине продолжается постепенное похолодание. В четверг, 26 января, в темное время суток температура в Украине будет опускаться до -6°...-9°. Самые низкие температура ожидаются на востоке и северо-востоке страны. Днем температура поднимется и по всей стране будет от небольшого "минуса" до небольшого "плюса". Без существенных осадков. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью -4°, днем -2°.
- Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью -3°, днем 0°.
- В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью -2°, днем -1°.
- В Ривне в четверг ожидается пасмурная погода, ночью -3°, днем -2°.
- В Тернополе 26 января ночью будет -4°, днем -2°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Хмельницком завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -3°, днем -2°.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -4°, днем -1°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -2°, днем +4°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью -4°, днем 0°.
- В Виннице завтра будет -3°...-1°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Житомире в четверг будет ночью -3° днем -2°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Черкассах завтра будет облачно с прояснениями, ночью -3°, днем -2°.
- В Кропивницком температура ночью будет -3°, днем -1°, небольшая облачность.
- В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха -6°...-2°.
- В Одессе 26 января - небольшая облачность, температура ночью -1°, днем +2°.
- В Херсоне в четверг ночью будет -3°, днем +1°, ясно и безоблачно.
- В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью -4°, днем 0°.
- В Запорожье температура ночью -6°, днем +1°, ясно и безоблачно.
- В Сумах завтра температура воздуха составит -9°..-3°, небольшая облачность.
- В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью -8°, днем 0°.
- В Днепре температура ночью будет -5°, днем 0°, ясно и безоблачно.
- В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, -4°...+5°.
- В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью -9°, днем +1°.
- В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью -9°, днем 0°.
Приметы 26 января
В народном календаре 26 января - день Яремы. С давних времен люди в этот день наблюдали за кошкой. Если кошка царапает стены и мебель - будет метель. Кошка свернулась клубком, спрятала мордочку - скоро ударят морозы.