Осадков в столице не ожидается.

Во вторник, 21 января, киевлян ждет довольно прохладный день. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В течение суток столбики термометров в столице покажут от -1° до +1°. День будет пасмурный, небо затянут тучи, но осадков не ожидается.

Скорость юго-восточного ветра составит 5-10 м/с. Атмосферное давление будет медленно снидаться, 752-755 миллиметров ртутного столба.

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Погода 21 января - прогноз по Украине

Во Львове во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью -1°, днем +4°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +4°.

В Ривне завтра ожидается облачная погода с прояснениями, ночью -1°, днем +2°.

В Тернополе 21 января ночью будет 0°, днем +4°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +2°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +5°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -2°, днем +1°, пасмурно.

В Черновцах во вторник - облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +5°.

В Виннице завтра будет -2°...0°, пасмурно.

В Житомире во вторник ночью будет -1°, днем +1°, пасмурно.

В Чернигове столбики термометров покажут -1°...+1°, пасмурно.

В Черкассах завтра будет ночью -1°, днем +1°, облачно с прояснениями.

В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +2°, пасмурно.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -2°...0°.

В Одессе 21 января - пасмурно, температура ночью +1°, днем +4°.

В Херсоне во вторник ночью будет 0°, днем +4°, пасмурно.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +4°.

В Запорожье температура ночью 0°, днем +2°, облачно с прояснениями.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -1°, а днем +1°, облачно с прояснениями.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем +1°.

В Днепре температура ночью будет -1°, днем +2°, облачно с прояснениями.

В Симферополе во вторник будет ясно, -1°...+8°.

В Краматорске завтра будет небольшая облачность, температура ночью -1°, днем +2°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью 0°, днем +3°.

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