Во вторник, 21 января, температура в Украине снизится на пару градусов. Несмотря на это, все равно будет довольно тепло, как для января: в большинстве областей 0°...+3°, на юге и западе местами до +4°...+5°, а в Крыму - до +8°. Без осадков. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет пасмурно. Температура воздуха ночью -1°, днем +1°.
- Во Львове во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью -1°, днем +4°.
- В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +4°.
- В Ривне завтра ожидается облачная погода с прояснениями, ночью -1°, днем +2°.
- В Тернополе 21 января ночью будет 0°, днем +4°, облачно с прояснениями.
- В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +2°.
- В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +5°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -2°, днем +1°, пасмурно.
- В Черновцах во вторник - облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +5°.
- В Виннице завтра будет -2°...0°, пасмурно.
- В Житомире во вторник ночью будет -1°, днем +1°, пасмурно.
- В Чернигове столбики термометров покажут -1°...+1°, пасмурно.
- В Черкассах завтра будет ночью -1°, днем +1°, облачно с прояснениями.
- В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +2°, пасмурно.
- В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -2°...0°.
- В Одессе 21 января - пасмурно, температура ночью +1°, днем +4°.
- В Херсоне во вторник ночью будет 0°, днем +4°, пасмурно.
- В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +4°.
- В Запорожье температура ночью 0°, днем +2°, облачно с прояснениями.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -1°, а днем +1°, облачно с прояснениями.
- В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем +1°.
- В Днепре температура ночью будет -1°, днем +2°, облачно с прояснениями.
- В Симферополе во вторник будет ясно, -1°...+8°.
- В Краматорске завтра будет небольшая облачность, температура ночью -1°, днем +2°.
- В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью 0°, днем +3°.
21 января - какой праздник, приметы погоды
21 января - в этот день чтят память Григория Чудотворца, монаха Киево-Печерского монастыря, который исцелял больных. По народным приметам 21 января следует следить за ветром: если подует с юга - жди грозового лета.