21 января в Украине будет "ноль" или небольшой "плюс" / freepik.com

Во вторник, 21 января, температура в Украине снизится на пару градусов. Несмотря на это, все равно будет довольно тепло, как для января: в большинстве областей 0°...+3°, на юге и западе местами до +4°...+5°, а в Крыму - до +8°. Без осадков. Об этом сообщает Погода УНИАН

  • В Киеве завтра будет пасмурно. Температура воздуха ночью -1°, днем +1°.
  • Во Львове во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью -1°, днем +4°.
  • В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +4°.
  • В Ривне завтра ожидается облачная погода с прояснениями, ночью -1°, днем +2°.
  • В Тернополе 21 января ночью будет 0°, днем +4°, облачно с прояснениями.
  • В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +2°.
  • В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +5°.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -2°, днем +1°, пасмурно.
  • В Черновцах во вторник - облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +5°.
  • В Виннице завтра будет -2°...0°, пасмурно.
  • В Житомире во вторник ночью будет -1°, днем +1°, пасмурно.
  • В Чернигове столбики термометров покажут -1°...+1°, пасмурно.
  • В Черкассах завтра будет ночью -1°, днем +1°, облачно с прояснениями.
  • В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +2°, пасмурно.
  • В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -2°...0°.
  • В Одессе 21 января - пасмурно, температура ночью +1°, днем +4°.
  • В Херсоне во вторник ночью будет 0°, днем +4°, пасмурно.
  • В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +4°.
  • В Запорожье температура ночью 0°, днем +2°, облачно с прояснениями.
  • В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -1°, а днем +1°, облачно с прояснениями.
  • В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем +1°.
  • В Днепре температура ночью будет -1°, днем +2°, облачно с прояснениями.
  • В Симферополе во вторник будет ясно, -1°...+8°.
  • В Краматорске завтра будет небольшая облачность, температура ночью -1°, днем +2°.
  • В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью 0°, днем +3°.
21 января в Украине будет сухо / фото УНИАН

21 января - какой праздник, приметы погоды

21 января - в этот день чтят память Григория Чудотворца, монаха Киево-Печерского монастыря, который исцелял больных. По народным приметам 21 января следует следить за ветром: если подует с юга - жди грозового лета.

Вас также могут заинтересовать новости: