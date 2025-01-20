Несмотря на снижение температуры, все равно будет довольно тепло.

Во вторник, 21 января, температура в Украине снизится на пару градусов. Несмотря на это, все равно будет довольно тепло, как для января: в большинстве областей 0°...+3°, на юге и западе местами до +4°...+5°, а в Крыму - до +8°. Без осадков. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет пасмурно. Температура воздуха ночью -1°, днем +1°.

Во Львове во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью -1°, днем +4°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +4°.

В Ривне завтра ожидается облачная погода с прояснениями, ночью -1°, днем +2°.

В Тернополе 21 января ночью будет 0°, днем +4°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +2°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +5°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -2°, днем +1°, пасмурно.

В Черновцах во вторник - облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +5°.

В Виннице завтра будет -2°...0°, пасмурно.

В Житомире во вторник ночью будет -1°, днем +1°, пасмурно.

В Чернигове столбики термометров покажут -1°...+1°, пасмурно.

В Черкассах завтра будет ночью -1°, днем +1°, облачно с прояснениями.

В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +2°, пасмурно.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -2°...0°.

В Одессе 21 января - пасмурно, температура ночью +1°, днем +4°.

В Херсоне во вторник ночью будет 0°, днем +4°, пасмурно.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +4°.

В Запорожье температура ночью 0°, днем +2°, облачно с прояснениями.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -1°, а днем +1°, облачно с прояснениями.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем +1°.

В Днепре температура ночью будет -1°, днем +2°, облачно с прояснениями.

В Симферополе во вторник будет ясно, -1°...+8°.

В Краматорске завтра будет небольшая облачность, температура ночью -1°, днем +2°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью 0°, днем +3°.

21 января - какой праздник, приметы погоды

21 января - в этот день чтят память Григория Чудотворца, монаха Киево-Печерского монастыря, который исцелял больных. По народным приметам 21 января следует следить за ветром: если подует с юга - жди грозового лета.

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