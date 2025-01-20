Осадков в Украине 21 января не ожидается.

В Украине продолжается оттепель. Такая теплая погода сохранится и во вторник, 21 января. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Наталки Диденко.

"Новая синоптическая неделя продолжается в Украине старой доброй оттепелью и даже теплом", - говорит она.

По прогнозу синоптика, во вторник оады в Украине маловероятны из-за доминирования повышенного атмосферного давления. Только утренние туманы будут увеличивать влажность воздуха.

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"Температура воздуха ночью будет колебаться от 4 мороза до 2 тепла, а в течение дня вторника ожидается +1...+4 градуса, на западе и юге Украины +3...+6 градусов, в Крыму - до +9 градусов", - спрогнозировала Наталка Диденко.

Ветер, по ее данным, будет юго-восточный, умеренный или небольшой.

Погода в Киеве 21 января

В Киеве завтра осадков не предвидится, говорит Наталка Диденко. Ветер будет юго-восточный, 3-8 метров в секунду.

Ближайшей ночью ожидается около нуля, а завтра днем температура повысится до +2...+4 градусов.

По данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине ожидается довольно теплая погода, как для января. Во вторник и среду температура несколько снизится, но останется в пределах небольшого "плюса". Начиная с середины недели, станет теплее, и местами воздух будет прогреваться до весенних +8°...+10°. Осадков в ближайшие дни будет немного.

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