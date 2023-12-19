В среду, 20 декабря, в Киеве будет самый теплый день недели, последний перед похолоданием. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Ночью в столице будет +4°, а днем воздух прогреется до +8°. Ожидается практически безоблачная погода с обилием солнца. Без осадков.
Ветер будет юго-западный, а его скорость составит 5-10 м/с. Атмосферное давление пониженное и продолжит снижаться, 738-743 миллиметра ртутного столба.
Погода 20 декабря - прогноз по городам Украины
Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +1°, днем +6°, небольшой дождь.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +5°, дождь.
В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +3°, днем +6°.
В Тернополе 20 декабря ночью будет +1°, днем +8°, небольшая облачность.
В Хмельницком завтра в течение дня будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +8°.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +7°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью 0°, днем +5°, практически безоблачно.
В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +2°, днем +10°.
В Виннице завтра будет +1°...+8°, небольшая облачность.
В Житомире в среду будет ночью +3° днем +8°, небольшая облачность.
В Чернигове столбики термометров покажут +2°...+6°, небольшая облачность.
В Черкассах завтра будет небольшая облачность ночью +3°, днем +6°.
В Кропивницком температура ночью будет +1°, днем +8°, небольшая облачность.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +3°...+7°.
В Одессе 20 декабря - небольшая облачность, температура ночью +5°, днем +10°.
В Херсоне в среду ночью будет +4°, днем +11°, ясно и безоблачно.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +10°.
В Запорожье температура ночью +4°, днем +9°, ясно и безоблачно.
В Сумах завтра температура воздуха составит +2°...+4°, небольшая облачность.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +3°, днем +7°.
В Днепре температура ночью будет +3°, днем +8°, небольшая облачность.
В Симферополе в среду будет практически безоблачно, +3°...+11°.
В Краматорске завтра будет небольшая облачность, температура ночью +4°, днем +8°.
В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +5°, днем +8°.