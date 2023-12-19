Осадков в столице 20 декабря не ожидается.

В среду, 20 декабря, в Киеве будет самый теплый день недели, последний перед похолоданием. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью в столице будет +4°, а днем воздух прогреется до +8°. Ожидается практически безоблачная погода с обилием солнца. Без осадков.

Ветер будет юго-западный, а его скорость составит 5-10 м/с. Атмосферное давление пониженное и продолжит снижаться, 738-743 миллиметра ртутного столба.

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Погода 20 декабря - прогноз по городам Украины

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +1°, днем +6°, небольшой дождь.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +5°, дождь.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +3°, днем +6°.

В Тернополе 20 декабря ночью будет +1°, днем +8°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра в течение дня будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +8°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +7°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью 0°, днем +5°, практически безоблачно.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +2°, днем +10°.

В Виннице завтра будет +1°...+8°, небольшая облачность.

В Житомире в среду будет ночью +3° днем +8°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +2°...+6°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность ночью +3°, днем +6°.

В Кропивницком температура ночью будет +1°, днем +8°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +3°...+7°.

В Одессе 20 декабря - небольшая облачность, температура ночью +5°, днем +10°.

В Херсоне в среду ночью будет +4°, днем +11°, ясно и безоблачно.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +10°.

В Запорожье температура ночью +4°, днем +9°, ясно и безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха составит +2°...+4°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +3°, днем +7°.

В Днепре температура ночью будет +3°, днем +8°, небольшая облачность.

В Симферополе в среду будет практически безоблачно, +3°...+11°.

В Краматорске завтра будет небольшая облачность, температура ночью +4°, днем +8°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +5°, днем +8°.

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