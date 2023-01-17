В среду, 18 января, в Киеве заметно потеплеет, но поднимется ветер. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Ночью температура в столице будет около +4°, а днем потеплеет до +8°. Ожидается пасмурная погода, однако без осадков. Атмосферное давление пониженное, 735-737 миллиметров ртутного столба.
Напомним, на 18 января в Киеве объявили штормове предупрежедние. В Укргидрометцентре говорят, что скорость порывов ветра будет достигать 15-20 м/с.
Погода 18 января
Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +2°, днем +9°, легкий дождь.
В Луцке - небольшая облачность, ночью +3°, днем +9°, легкий дождь.
В Ривне в среду ожидается небольшая облачность, ночью +2°, днем +9°, сильный дождь.
В Тернополе 18 января ночью будет +4°, днем +8°, небольшая облачность.
В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +8°.
В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +11°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +9°, днем +10°, небольшая облачность, дождь.
В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +5°, днем +13°.
В Виннице завтра будет +3°...+9°, небольшая облачность.
В Житомире в среду будет ночью +2° днем +8°, небольшая облачность.
В Черкассах завтра будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +8°.
В Кропивницком температура ночью будет +7°, днем +10°, небольшая облачность.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +3°...+8°, сильный дождь.
В Одессе 18 января - небольшая облачность, температура ночью +8°, днем +10°.
В Херсоне в среду ночью будет +10°, днем +11°, облачно с прояснениями.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +10°.
В Запорожье температура ночью +4°, днем +8°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Сумах завтра температура воздуха составит +2°..+6°, облачно с прояснениями.
В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +5°.
В Днепре температура ночью будет +4°, днем +8°, небольшая облачность.
В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +9°...+15°.
В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +6°.
В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +4°.