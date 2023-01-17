Горожан призывают быть осторожными и соблюдать правила безопасности.

Украинский гидрометцентр предупреждает киевлян о сильном ветре первого уровня опасности завтра днем. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"В столице завтра днем ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Специалисты призывают граждан придерживаться основных рекомендаций во время сильного ветра:

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все окна домов плотно закрыть;

убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;

избегать пребывания вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Если упало дерево или сломались ветки, необходимо звонить в аварийно-диспетчерскую службу коммунального объединения "Киевзеленстрой": (044) 272-40-18.

По данным Погода УНИАН, в среду температура в Украине поднимется до +15°. Теплее всего будет на юге и юго-западе страны. В отдельных областях на северо-западе и Левобережье пройдут дожди.

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