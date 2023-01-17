18 января в Украине сильно потеплеет / фото УНИАН

В среду, 18 января, в Украине резко потеплеет. Температура поднимется по всей стране, местами - до +10°...+15°. В отдельных областях на северо-западе и Левобережье пройдут дожди. На большей же территории страны ожидается сухая погода и небольшая облачность. Об этом сообщает Погода УНИАН

  • В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +4°, днем +8°.
  • Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +2°, днем +9°, легкий дождь.
  • В Луцке - небольшая облачность, ночью +3°, днем +9°, легкий дождь.
  • В Ривне в среду ожидается небольшая облачность, ночью +2°, днем +9°, сильный дождь.
  • В Тернополе 18 января ночью будет +4°, днем +8°, небольшая облачность.
  • В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +8°.
  • В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +11°.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +9°, днем +10°, небольшая облачность, дождь.
  • В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +5°, днем +13°.
  • В Виннице завтра будет +3°...+9°, небольшая облачность.
  • В Житомире в среду будет ночью +2° днем +8°, небольшая облачность.
  • В Черкассах завтра будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +8°.
  • В Кропивницком температура ночью будет +7°, днем +10°, небольшая облачность.
  • В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +3°...+8°, сильный дождь.
  • В Одессе 18 января - небольшая облачность, температура ночью +8°, днем +10°.
  • В Херсоне в среду ночью будет +10°, днем +11°, облачно с прояснениями.
  • В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +10°.
  • В Запорожье температура ночью +4°, днем +8°, небольшая облачность, легкий дождь.
  • В Сумах завтра температура воздуха составит +2°..+6°, облачно с прояснениями.
  • В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +5°.
  • В Днепре температура ночью будет +4°, днем +8°, небольшая облачность.
  • В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +9°...+15°.
  • В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +6°.
  • В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +4°.
Погода в Украине 18 января / фото УНИАН

Приметы погоды

18 января - Крещенский вечер. Если в этот день метель - будет она и на Масленицу; дуют ветры с юга - лето будет грозовым. Если в крещенскую ночь звезды сильно блестят, хлеба будут хорошие.

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