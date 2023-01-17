В среду, 18 января, в Украине резко потеплеет. Температура поднимется по всей стране, местами - до +10°...+15°. В отдельных областях на северо-западе и Левобережье пройдут дожди. На большей же территории страны ожидается сухая погода и небольшая облачность. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +4°, днем +8°.
- Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +2°, днем +9°, легкий дождь.
- В Луцке - небольшая облачность, ночью +3°, днем +9°, легкий дождь.
- В Ривне в среду ожидается небольшая облачность, ночью +2°, днем +9°, сильный дождь.
- В Тернополе 18 января ночью будет +4°, днем +8°, небольшая облачность.
- В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +8°.
- В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +11°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +9°, днем +10°, небольшая облачность, дождь.
- В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +5°, днем +13°.
- В Виннице завтра будет +3°...+9°, небольшая облачность.
- В Житомире в среду будет ночью +2° днем +8°, небольшая облачность.
- В Черкассах завтра будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +8°.
- В Кропивницком температура ночью будет +7°, днем +10°, небольшая облачность.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +3°...+8°, сильный дождь.
- В Одессе 18 января - небольшая облачность, температура ночью +8°, днем +10°.
- В Херсоне в среду ночью будет +10°, днем +11°, облачно с прояснениями.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +10°.
- В Запорожье температура ночью +4°, днем +8°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Сумах завтра температура воздуха составит +2°..+6°, облачно с прояснениями.
- В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +5°.
- В Днепре температура ночью будет +4°, днем +8°, небольшая облачность.
- В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +9°...+15°.
- В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +6°.
- В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +4°.
Приметы погоды
18 января - Крещенский вечер. Если в этот день метель - будет она и на Масленицу; дуют ветры с юга - лето будет грозовым. Если в крещенскую ночь звезды сильно блестят, хлеба будут хорошие.