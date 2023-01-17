В отдельных областях 18 января ожидаются дожди.

В среду, 18 января, в Украине резко потеплеет. Температура поднимется по всей стране, местами - до +10°...+15°. В отдельных областях на северо-западе и Левобережье пройдут дожди. На большей же территории страны ожидается сухая погода и небольшая облачность. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +4°, днем +8°.

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +2°, днем +9°, легкий дождь.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +3°, днем +9°, легкий дождь.

В Ривне в среду ожидается небольшая облачность, ночью +2°, днем +9°, сильный дождь.

В Тернополе 18 января ночью будет +4°, днем +8°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +8°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +11°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +9°, днем +10°, небольшая облачность, дождь.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +5°, днем +13°.

В Виннице завтра будет +3°...+9°, небольшая облачность.

В Житомире в среду будет ночью +2° днем +8°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +8°.

В Кропивницком температура ночью будет +7°, днем +10°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +3°...+8°, сильный дождь.

В Одессе 18 января - небольшая облачность, температура ночью +8°, днем +10°.

В Херсоне в среду ночью будет +10°, днем +11°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +10°.

В Запорожье температура ночью +4°, днем +8°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Сумах завтра температура воздуха составит +2°..+6°, облачно с прояснениями.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +5°.

В Днепре температура ночью будет +4°, днем +8°, небольшая облачность.

В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +9°...+15°.

В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +6°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +4°.

Приметы погоды

18 января - Крещенский вечер. Если в этот день метель - будет она и на Масленицу; дуют ветры с юга - лето будет грозовым. Если в крещенскую ночь звезды сильно блестят, хлеба будут хорошие.

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