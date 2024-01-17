В связи со сложными погодными условиями объявлен I уровень опасности.

Синоптики дали прогноз погоды в Киевской области на четверг, 18 января. Украинцев предупредили об опасных метеорологических явлениях.

По данным Украинского гидрометцентра, в Киевской области завтра будет облачно, а также ожидаются осадки - ночью снег, а днем дождь. При этом на дорогах будет гололедица

"Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура по области ночью 5-10° мороза, днем 1-6° тепла; в Киеве 6-8° мороза, днем 3-5° тепла", - говорится в сообщении.

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При этом в связи со шквальным ветром и сложными погодными условиями 18 января в Киевской области объявлен I уровень опасности.

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - предупредили синоптики.

Погода в Украине 18 января - что говорят синоптики

В Укргидрометцентре ранее предупредили, что на этой неделе украинцев ждут погодные "качели". Так, 18 января ночью пройдет снег, мокрый снег, а днем будет дождь.

В свою очередь синоптик Наталья Диденко прогнозирует на завтра потепление, которое будет сопровождаться осадками и сильным ветром. По ее словам, переход от снега к дождю будет сопровождаться налипанием мокрого снега, осложнением ситуации на дорогах, ухудшением видимости, местами гололедом. Также ожидается сильный, до 15-20 м/с, ветер.

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