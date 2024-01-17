Синоптики прогнозируют осадки, сильный ветер и гололедицу на дорогах.

На четверг, 18 января, по всей Украине объявлено штормовое предупреждение из-за ухудшения погоды. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В частности, синоптики прогнозируют значительные осадки, сильные порывы ветра и гололедицу на дорогах.

"18 января в Украине порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах значительный снег и мокрый снег, метель, на Закарпатье ночью значительный мокрый снег, днем значительный дождь", - говорится в предупреждении.

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Также, по данным синоптиков, на дорогах страны, кроме юга, будет наблюдаться гололедица. Из-за непогоды по всей стране объявили І уровень опасности, желтый.

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - предупредили в Укргидрометцентре.

Ухудшение погоды в Украине 18 января-что известно

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует на завтра потепление, которое будет сопровождаться осадками и сильным ветром. По ее словам, ближайшей ночью еще будут морозы -5...-12, а на северо-востоке - до -14. но уже завтра днем температура стремительно повысится до +3...+8 градусов, в южной части, на Закарпатье и в Черновицкой области воздух прогреется до +7...+12, а в Крыму будет +14 градусов.

Переход от снега к дождю, по словам Натальи Диденко, сопровождаться налипанием мокрого снега, осложнением ситуации на дорогах, ухудшением видимости, местами гололедом. Также ожидается сильный, до 15-20 м/с, ветер.

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