18 января, по словам Натальи Диденко, синоптическая ситуация в Украине будет интересной.

В четверг, 18 января, синоптическая ситуация в Украине будет очень интересной. Ожидается резкое потепление, которое будет сопровождаться осадками и сильным ветром. Об этом рассказала известный синоптик Наталья Диденко.

Ближайшей ночью, по ее словам, это будет преобладать морозная погода с температурой воздуха -5...-12, на северо-востоке - до -14 градусов. Теплее будет на юге и западе, -3...+3 градуса. В западных и северных областях пройдет снег.

Днем, по словам Натальи Диденко, начнет резко повышаться температура воздуха и в течение дня достигнет +3...+8 градусов, в южной части Украины, на Закарпатье и в Черновицкой области +7...+12, а в Крыму воздух прогреется до весенних +14 градусов.

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"Из-за такого потепления фаза осадков - дождь! Переход от снега к дождю будет сопровождаться налипанием мокрого снега, осложнением ситуации на дорогах, ухудшением видимости, местами гололедом. Очень внимательно!"- предупреждает синоптик.

К таким метеорологическим метаморфозам, по ее словам, присоединится сильный юго-западный ветер, ожидаются штормовые порывы до 15-20 метров в секунду.

В Киеве 18-го января, говорит синоптик, также будет сильный ветер, набегут тучи, ночью пройдет снег, а днем - дождь и переход от ночных -4...-6 градусов к дневным +5 градусов.

"Сами видите, что смена погоды будет резкой", - резюмировала синоптик.

В Укргидрометцентре говорят, что на этой неделе украинцев ждут погодные "качели". В частности, 18 января ночью пройдет снег, мокрый снег, а днем уже будет дождь.

19 января в Украине, днем кроме большинства южных областей, ожидается мокрый снег, кое-где с дождем. Температура на юге ночью, а днем и на востоке составит +1°...+6°, днем воздух прогреется вплоть до +6°...+12°. На остальной территории ночью и днем от -3° до +3°, а в западных областях ночью -1°...-6°.

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