На высокогорье упала видимость. Синоптики объявили предупреждение.

В Карпатах сегодня с самого утра бушует ненастье. В частности, на высокогорье дует сильный ветер и ударил 10-градусный мороз. Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

"По состоянию на 08:45 7 декабря на горе Поп Иван Черногорский облачно, ветер южный, 10 м/с, температура окружающей среды -10°С", - сообщили спасатели.

Как видно на фото, на высокогорье сейчас очень плохая видимость, все замело снегом.

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Как сообщал Погода УНИАН ранее, на сегодня в некоторых районах Карпат объявили повышенный уровень опасности из-за осадков и вероятности схода лавин.

В частности, на высокогорье восточной части Закарпатской области ожидается снег и мокрый снег, а в Ивано-Франковской области объявлен желтый уровень опасности - умеренная лавинная опасность.

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