На западе и юге страны заметно потеплеет.

В среду, 7 декабря, погода в Украине изменится. В большинстве областей пройдут осадки в виде снега и дождей, а температура начнет повышаться. Теплее всего будет на западе и юге, где местами столбики термометров покажут +5°...+8°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью -4°, днем 0°, снег.

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +1°, днем +3°, дождь, возможно со снегом.

В Луцке - небольшая облачность, ночью -1°, днем +2°, небольшой дождь.

В Ривне в среду ожидается небольшая облачность, ночью -1°, днем +2°, легкий дождь.

В Тернополе 7 декабря ночью будет -2°, днем +2°, пасмурно, сплошная облачность, дождь со снегом.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +1°, снег.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +5°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +3°, днем +5°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью -1°, днем +2°.

В Виннице завтра будет -3°...0°, пасмурно, сплошная облачность.

В Житомире в среду будет ночью -3, днем 0°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.

В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -3°, днем 0°, снег.

В Кропивницком температура ночью будет -3°, днем -1°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -7°...-3°, снег.

В Одессе 7 декабря - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +4°, днем +8°, дождь.

В Херсоне в среду ночью -2°, днем +2°, пасмурно, сплошная облачность.

В Николаеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -2°, днем +2°, дождь, возможно со снегом.

В Запорожье температура ночью -5°, днем -1°, пасмурно, сплошная облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит -8°...-5°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -8°, днем -4°, снег.

В Днепре температура ночью будет -5°, днем -2°, пасмурно, сплошная облачность.

В Симферополе в среду будет пасмурно, сплошная облачность, +1°...+7°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -8°, днем -3°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -9°, днем -4°.

7 декабря - Екатерины. Ясная погода - к холодной зиме.

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