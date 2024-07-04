Синоптики во многих областях Украины уже зафиксировали рекордные температурные показатели для июля. Самыми жаркими остаются южные и восточные регионы, а также Днепропетровская и Кировоградская область. Об этом рассказала синоптик Анжелика Ганчук в интервью для NV и объяснила, почему дожди не приносят облегчения.

"Например, в Днепре показатели на термометрах на днях достигли отметки +38 градусов, - рекорд региона для этого времени. Самые низкие температуры в ближайшее время будут на западе, а также в Житомирской и Винницкой областях - в пределах +20...+29 градусов. А вот на севере и в большинстве центральных областей будет +29...+34 градуса. Самым жарким будет оставаться юг и восток, а также Днепропетровская и Кировоградская области: здесь будут фиксироваться значения более +30 градусов днем, а в отдельных местах и более +35, а когда температура воздуха превышает +35, это считается сильной жарой, опасной для здоровья людей", - отметила специалист.

По ее словам, вероятность дождей присутствует, однако поле высокого давления и антициклоны с запада и востока сдерживают циклоны с севера и юга. В результате чего страна оказалась в своеобразной переходной зоне.

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"Вроде и поступила влага, но нам не хватает определенных синоптических процессов, чтобы она трансформировалась в дождь. По крайней мере, по прогнозам Укргидрометцентра по Украине до пятницы включительно ожидаются кратковременные ливневые дожди, но очень локальные. И если 4 июля это касается преимущественно запада, то 5 июля немного влаги получат юг и левобережная часть страны", - подчеркнула синоптик.

Ганчук добавила, что на выходных стоит ждать погоды без осадков по всей территории Украины. В то же время жара доберется и до западных областей, температура воздуха там составит +30 градусов.

"Начало следующей недели у нас будет очень жарким, а в середине недели температура будет приближаться к +40, особенно это касается центра и юга нашей страны. Мы уже видим, что июль будет жарче нормы. На сколько именно, рано говорить, но однозначно будут новые температурные рекорды", - предупредила эксперт.

Погода в Украине - последние новости

Как писал УНИАН, сегодня, 4 июля, в Киеве будет жаркая погода, в течение дня ожидается дождь. Температура воздуха составит +20°...+21°, а уже в течение дня воздух прогреется до +30°...+31°.

Также сообщалось, что в четверг Украину разогреет до +38°. В то же время на западе страны будет свежее, +18°...+21°, а на юге и востоке разогреет до +36°...+38°.

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