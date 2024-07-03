Температура в столице повысится до +30...+31 градуса.

В четверг, 4 июля, в Киеве будет жарко, а в течение дня возможен дождь. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью термометры в столице покажут +20°...+21°, а днем воздух прогреется до +30°...+31°. Ожидается облачная погода с прояснениями, возможен кратковременный дождь.

Ветер переменных направлений, 5-10 м/с. Атмосферное давление сниженное, 738-740 миллиметров ртутного столба.

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Погода 4 июля - прогноз по Украине

Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +13°, днем +21°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +20°, дождь.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +14°, днем +18°, дождь.

В Тернополе 4 июля ночью будет +14°, днем +19°, пасмурно, дождь.

В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью +14°, днем +19°, дождь.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +20°, небольшой дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +13°, днем +24°, практически безоблачно.

В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +14°, днем +20°, дождь.

В Виннице завтра будет +16°...+26°, практически безоблачно.

В Житомире в четверг ночью будет +16°, днем +23°, небольшая облачность, дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +18°...+32°, облачно с прояснениями.

В Черкассах завтра будет облачно с прояснениями, ночью +22°, днем +31°.

В Кропивницком температура ночью будет +20°, днем +34°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +21°...+34°.

В Одессе 4 июля - небольшая облачность, температура ночью +21°, днем +29°.

В Херсоне в четверг ночью будет +21°, днем +34°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +34°, небольшой дождь.

В Запорожье температура ночью +22°, днем +35°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +20°, а днем +36°, практически безоблачно.

В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +21°, днем +36°.

В Днепре температура ночью будет +21°, днем +35°, небольшая облачность.

В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +18°...+30°.

В Краматорске завтра практически безоблачно, температура ночью +18°, днем +37°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +20°, днем +38°.

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