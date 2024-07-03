В четверг, 4 июля, в Киеве будет жарко, а в течение дня возможен дождь. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Ночью термометры в столице покажут +20°...+21°, а днем воздух прогреется до +30°...+31°. Ожидается облачная погода с прояснениями, возможен кратковременный дождь.
Ветер переменных направлений, 5-10 м/с. Атмосферное давление сниженное, 738-740 миллиметров ртутного столба.
Погода 4 июля - прогноз по Украине
Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +13°, днем +21°.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +20°, дождь.
В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +14°, днем +18°, дождь.
В Тернополе 4 июля ночью будет +14°, днем +19°, пасмурно, дождь.
В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью +14°, днем +19°, дождь.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +20°, небольшой дождь.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +13°, днем +24°, практически безоблачно.
В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +14°, днем +20°, дождь.
В Виннице завтра будет +16°...+26°, практически безоблачно.
В Житомире в четверг ночью будет +16°, днем +23°, небольшая облачность, дождь.
В Чернигове столбики термометров покажут +18°...+32°, облачно с прояснениями.
В Черкассах завтра будет облачно с прояснениями, ночью +22°, днем +31°.
В Кропивницком температура ночью будет +20°, днем +34°, облачно с прояснениями.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +21°...+34°.
В Одессе 4 июля - небольшая облачность, температура ночью +21°, днем +29°.
В Херсоне в четверг ночью будет +21°, днем +34°, небольшая облачность.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +34°, небольшой дождь.
В Запорожье температура ночью +22°, днем +35°, небольшая облачность.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +20°, а днем +36°, практически безоблачно.
В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +21°, днем +36°.
В Днепре температура ночью будет +21°, днем +35°, небольшая облачность.
В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +18°...+30°.
В Краматорске завтра практически безоблачно, температура ночью +18°, днем +37°.
В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +20°, днем +38°.