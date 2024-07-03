В середине недели, 4 июля, на западе страны пройдут дожди. Осадки также доберутся до центральных и северных областей. Температура при этом останется без существенных изменений. На западе страны будет свежее всего, +18°...+21°, а на юге и востоке разогреет до +36°...+38°. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +20°, днем +30°.
- Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +13°, днем +21°.
- В Луцке будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +20°, дождь.
- В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +14°, днем +18°, дождь.
- В Тернополе 4 июля ночью будет +14°, днем +19°, пасмурно, дождь.
- В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью +14°, днем +19°, дождь.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +20°, небольшой дождь.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +13°, днем +24°, практически безоблачно.
- В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +14°, днем +20°, дождь.
- В Виннице завтра будет +16°...+26°, практически безоблачно.
- В Житомире в четверг ночью будет +16°, днем +23°, небольшая облачность, дождь.
- В Чернигове столбики термометров покажут +18°...+32°, облачно с прояснениями.
- В Черкассах завтра будет облачно с прояснениями, ночью +22°, днем +31°.
- В Кропивницком температура ночью будет +20°, днем +34°, облачно с прояснениями.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +21°...+34°.
- В Одессе 4 июля - небольшая облачность, температура ночью +21°, днем +29°.
- В Херсоне в четверг ночью будет +21°, днем +34°, небольшая облачность.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +34°, небольшой дождь.
- В Запорожье температура ночью +22°, днем +35°, небольшая облачность.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +20°, а днем +36°, практически безоблачно.
- В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +21°, днем +36°.
- В Днепре температура ночью будет +21°, днем +35°, небольшая облачность.
- В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +18°...+30°.
- В Краматорске завтра практически безоблачно, температура ночью +18°, днем +37°.
- В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +20°, днем +38°.
Приметы погоды 4 июля
Утром туман стелется по траве - будет хорошая погода. Если утром трава сухая - к ночи ожидай дождя.