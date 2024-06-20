Например, в Сербии температура достигла 40 градусов.

Юго-восточная Европа и Ближний Восток страдают от безумной жары, которая уже привела к многочисленным смертям и грозит масштабными пожарами в природных экосистемах. Об этом пишет Independent.

Люди во время жаркой температуры искали спасения на озере Ада-Циганлия в Белграде, в фонтанах и кафе, тогда как сербское правительство приказало работодателям защитить работников, работающих на улице, от жары.

На этой неделе метеорологи прогнозируют температуру около 40 градусов по Цельсию по всей Сербии, поскольку ветры из Северной Африки продвинули горячий и сухой фронт через Балканы.

Видео дня

Органы здравоохранения и метеорологи объявили "красный" сигнал опасности и посоветовали людям не выходить на улицу. Служба экстренной помощи Белграда сообщила, что ее врачам в течение только одной ночи пришлось более 100 раз спасать людей, у которых обострились хронические заболевания из-за жары.

В соседней Черногории, где органы здравоохранения также предупредили людей прятаться от солнца до позднего вечера, десятки тысяч туристов стекались на пляжи Адриатики, включая курорт Ада-Бояна на границе с Албанией.

В Греции в среду пожарные боролись с лесными пожарами вблизи Афин, из-за чего десятки людей были вынуждены покинуть свои дома, и власти заявили, что, по их мнению, пламя возникло в результате поджога и при содействии сухих жарких условий.

Министерство гражданской защиты и климатического кризиса страны опубликовало предупреждение о пожарах в некоторых частях страны в пятницу. Существует чрезвычайная пожарная опасность для Аттики на западе Греции, территории, которая включает Афины. Существует также очень высокая опасность для нескольких других регионов в центральной и западной Греции.

"Вероятно, рекордные температуры, достигнутые в последние дни, вызвали сотни, если не тысячи смертей в Азии и Европе", - пишет Independent.

В Саудовской Аравии на этой неделе почти два миллиона мусульманских паломников завершают хадж в Великой мечети в Мекке. Но сотни умерли во время путешествия при температуре выше 51 C, согласно сообщениям иностранных органов власти. Только по данным Египта по меньшей мере 530 египтян погибли во время хаджа, еще 40 считаются пропавшими без вести.

Погода на планете

Как писал УНИАН, экстремальная жара повышает стоимость летнего отдыха в Европе. Авторы анализа установили, что каждый дополнительный градус тепла удорожает отдых в Испании для семьи более чем на 110 евро.

Также мы рассказывали, что спортсмены могут погибнуть от жары во время проведения Олимпиады-2024 в Париже. В специальном отчете говорится о том, что через несколько лет проведение летних олимпийских игр может стать невозможным.

Вас также могут заинтересовать новости: