В городе и области ожидается густой туман.

В Харькове на сегодня, 1 апреля, утром объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовано и для Харьковской области.

"Утром 1 апреля по городу и области ожидается туман", - прогнозируют синоптики.

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По их данным, видимость составит 200 - 500 метров. Из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.

1 апреля на Харьковщине ожидается облачная погода. Утром будет наблюдаться туман. Днем ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем 12-17°.

В Харькове также днем прогнозируется небольшой дождь. Ветер с юго-запада, 5-10 м/с. Температура воздуха 14-16° тепла.

2 апреля будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не ожидается, однако ночью местами туман. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от 5 до 10° тепла, днем 13-18°.

3 апреля сохранится облачность с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 6-11°, днем 11-16° тепла.

4 апреля ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 4-9°, днем - 11-16° тепла.

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