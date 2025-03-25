По территории Харьковской области также объявили предупреждение.

В Харькове на вторник, 25 марта, объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях объявлено и для Харьковской области.

"Днем 25 марта по городу и области ожидаются порывы ветра 15 - 20 м/с", - прогнозируют синоптики.

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Из-за непогоды на Харьковщине объявлен I уровень опасности, желтый.

25 марта на Харьковщине ожидается облачная погода. Днем пройдет умеренный дождь. Ветер 7-12 м/с, местами с порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха днем 8-13° тепла. В Харькове днем также будет идти дождь. Ветер будет достигать 7-12 м/с. Температура воздуха будет колебаться днем в пределах 9-11°.

26 марта будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой дождь, возможен туман. Днем существенных осадков не предвидится. Ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 3-8° тепла, днем 12-17°.

27 марта сохранится облачная погода с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем местами возможен небольшой дождь. Ветер будет северным, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит 2-7° тепла, днем 12-17°.

28 марта - облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер снова юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 4-9° тепла, днем 13-18°.

29 марта погода будет оставаться подобной: облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью составит 4-9° тепла, днем 15-20°.

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