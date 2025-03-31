Тепло по стране распределится неравномерно.

Первый день апреля в Украине будет местами мокрый и не очень теплый. Дожди ожидаются в западных, северных, на северо-востоке и местами в центре. Прохладнее всего будет на севере и западе, а на юге и востоке еще сохранится приятное тепло до +17°...+19°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет пасмурно, дождь. Температура воздуха ночью +8°, днем +10°.

Во Львове во вторник будет пасмурно. Ночью +6°, днем +11°, небольшой дождь.

В Луцке будет пасмурно, ночью +6°, днем +11°, дождь.

В Ривне завтра ожидается пасмурная погода, ночью +6°, днем +10°, дождь.

В Тернополе 1 апреля ночью будет +7°, днем +12°, небольшая облачность, дождь.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +12°, дождь.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, небольшой дождь, ночью +7°, днем +13°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +8°, днем +16°, пасмурно.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +8°, днем +14°, дождь.

В Виннице завтра будет +7°...+13°, небольшая облачность, дождь.

В Житомире во вторник ночью будет +8°, днем +11°, пасмурно, дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +8°...+10°, пасмурно, дождь.

В Черкассах завтра будет ночью +8°, днем +12°, небольшая облачность.

В Кропивницком температура ночью будет +10°, днем +16°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +8°...+15°, небольшой дождь.

В Одессе 1 апреля - небольшая облачность, температура ночью +8°, днем +15°.

В Херсоне во вторник ночью будет +7°, днем +17°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +17°.

В Запорожье температура ночью +9°, днем +18°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +9°, а днем +14°, небольшая облачность, дождь.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +10°, днем +16°, небольшой дождь.

В Днепре температура ночью будет +9°, днем +16°, небольшая облачность.

В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +5°...+17°.

В Краматорске завтра будет небольшая облачность, температура ночью +11°, днем +19°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +11°, днем +18°.

1 апреля - какой праздник, приметы погоды

1 апреля - Хризанфа и Дарьи мучеников. Если Хризанф погожий — будет и год хороший.

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