1 апреля во многих областях Украины будут дожди / Фото ua.depositphotos.com

Первый день апреля в Украине будет местами мокрый и не очень теплый. Дожди ожидаются в западных, северных, на северо-востоке и местами в центре. Прохладнее всего будет на севере и западе, а на юге и востоке еще сохранится приятное тепло до +17°...+19°. Об этом сообщает Погода УНИАН

  • В Киеве завтра будет пасмурно, дождь. Температура воздуха ночью +8°, днем +10°.
  • Во Львове во вторник будет пасмурно. Ночью +6°, днем +11°, небольшой дождь.
  • В Луцке будет пасмурно, ночью +6°, днем +11°, дождь.
  • В Ривне завтра ожидается пасмурная погода, ночью +6°, днем +10°, дождь.
  • В Тернополе 1 апреля ночью будет +7°, днем +12°, небольшая облачность, дождь.
  • В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +12°, дождь.
  • В Ивано-Франковске будет пасмурно, небольшой дождь, ночью +7°, днем +13°.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +8°, днем +16°, пасмурно.
  • В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +8°, днем +14°, дождь.
  • В Виннице завтра будет +7°...+13°, небольшая облачность, дождь.
  • В Житомире во вторник ночью будет +8°, днем +11°, пасмурно, дождь.
  • В Чернигове столбики термометров покажут +8°...+10°, пасмурно, дождь.
  • В Черкассах завтра будет ночью +8°, днем +12°, небольшая облачность.
  • В Кропивницком температура ночью будет +10°, днем +16°, небольшая облачность.
  • В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +8°...+15°, небольшой дождь.
  • В Одессе 1 апреля - небольшая облачность, температура ночью +8°, днем +15°.
  • В Херсоне во вторник ночью будет +7°, днем +17°, небольшая облачность.
  • В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +17°.
  • В Запорожье температура ночью +9°, днем +18°, небольшая облачность.
  • В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +9°, а днем +14°, небольшая облачность, дождь.
  • В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +10°, днем +16°, небольшой дождь.
  • В Днепре температура ночью будет +9°, днем +16°, небольшая облачность.
  • В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +5°...+17°.
  • В Краматорске завтра будет небольшая облачность, температура ночью +11°, днем +19°.
  • В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +11°, днем +18°.
1 апреля погода в Украине будет неоднородной / фото УНИАН

1 апреля - какой праздник, приметы погоды

1 апреля - Хризанфа и Дарьи мучеников. Если Хризанф погожий — будет и год хороший.

Вас также могут заинтересовать новости: