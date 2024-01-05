Синоптики предупреждают о плохой видимости из-за тумана и скользких дорог.

Сегодня, 5 января, в Харькове но Харьковской области ожидается сложная погода. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

В частности, синоптики предупреждают о скользких дорогах, гололеде, налипании мокрого снега и плохой видимости из-за густого тумана.

"В течение суток 5 января по городу и области ожидаются: туман, видимость 200-500 м; гололед; налипание мокрого снега. На дорогах гололедица", - говорится в предупреждении.

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Водителей и пешеходов призвали быть внимательными и осторожными. В регионе объявлен I уровень опасности, желтый.

Погода в Харькове и области-прогноз на ближайшие дни

5 января будет облачно с прояснениями. по области ожидается мокрый снег и дождь. Туман, видимость 200-500 м. гололед, налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха от 1° мороза до 4° тепла. В Харькове также ожидается мокрый снег и дождь. Туман, видимость 200-500 м. гололед, налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура 0-2° тепла.

6 января на Харьковщине будет облачная погода. Ночью пройдет небольшой снег. Днем будет небольшой снег, мокрый снег, местами налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха: ночью 4-9° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла.

7 января будет облачно. Ожидается снег, местами метель. На дорогах гололедица. Порывы ветра 15-20 м/с. Температура воздуха: ночью 5-10° мороза, днем 2-7° мороза.

8 января ожидается облачная погода. Снег, метель. На дорогах гололедица. Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Столбики термометров ночью покажут 10-15° мороза, днем 8-13° мороза.

9 января будет облачно с прояснениями. Ночью ожидается снег, метель, днем без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-20 м/с. Температура воздуха: ночью 14-19° мороза, днем 8-13° мороза.

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