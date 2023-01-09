Кристаллическая изморозь в Харькове образовалась при температуре -18 градусов.

В Харькове вчера увидели одно из красивейших метеорологических явлений в зимний период - изморозь. Снимки этой красоты опубликовал местный синоптик Игорь Кибальчич.

По данным синоптика, на фото кристаллическая изморозь листовидная. Он объяснил, что такая изморозь образуется в безветренную морозную погоду за счет большой разницы температуры поверхности и нижнего слоя воздуха.

Так, эти фотографии были сделаны в Харькове 8 января, когда температура в городе опустилась до -18 градусов.

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По данным Погода УНИАН, сегодня в Харькове тоже ожидается морозная погода. Столбики термометров в течение дня будут показывать -7...-13 градусов. Ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков.

Ветер в Харькове будет ощутимым, 4-5,6 м/с. Атмосферное давление выше нормы, 763-765 миллиметров ртутного столба.

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