Предупреждение объявлено и для Харьковской области.

Сегодня, 8 января, утром синоптики объявили повышенный уровень опасности для Харьковщины. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях опубликовал Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

По прогнозу, в Харькове и по области сегодня ожидается густой туман.

"Днем 8 января по области и городу ожидается туман, видимость 200 - 500 метров". - говорится в сообщении.

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Синоптики призвали водителей и пешеходов быть внимательными и осторожными. Объявлен І уровень опасности.

8 января на Харьковщине ожидается облачная погода. Ночью существенных осадков не предвидится, а днем ожидается небольшой дождь. Температура воздуха в области составит +5°...+10° днем. В городе Харькове днем будет идти небольшой дождь. Температура воздуха будет колебаться от +7° до +9°. Ветер южный, 7-12 м/с.

9 января на Харьковщине будет облачно с прояснениями. Ночью местами возможен небольшой дождь, но днем осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит +2...+7°, а днем прогреется до +5...+10°. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

10 января погода будет оставаться переменно облачной. Существенных осадков не прогнозируется. Температура воздуха ночью составит +1...+6°, а днем поднимется до +7...+12°. Ветер южный, 7-12 м/с.

11 января на Харьковщине ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью возможен дождь, который постепенно перейдет в мокрый снег. Днем местами возможны небольшие осадки. Температура в течение суток составит +1...+6°. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, с порывами до 15-20 м/с ночью.

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