Повышенный уровень опасности действует и по территории Харьковской области.

В Харькове на 24 декабря объявили повышенный уровень опасности. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях действует и по территории Харьковской области. Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

"24 декабря по области и городу ожидается туман", - прогнозируют синоптики.

По их данным, видимость будет ограничена до 200-500 метров. Из-за этого введен І уровень опасности, желтый.

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"Водители и пешеходы, будьте внимательны и осторожны", - призвали синоптики.

Погода в Харькове и Харьковской области

24 декабря на Харьковщине прогнозируется облачная погода, но днем будет без существенных осадков. Ожидается туман, который будет снижать видимость до 200-500 метров. Температура воздуха по области +2°...+7°, а в Харькове во вторник ожидается +3°...+5°.

25 декабря на Харьковщине будет облачно с прояснениями. День пройдет без существенных осадков, а ночью местами будет наблюдаться туман. Ветер северного направления со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от 2° мороза до 3° тепла, днем будет подниматься до 0°...+5°.

26 декабря ожидается облачная погода с прояснениями. В ночное время местами возможны незначительные осадки в виде мокрого снега или дождя, а на дорогах местами будет образовываться гололедица. Днем осадков не прогнозируется. Ветер северо-восточного направления, 7-12 м/с, днем возможны порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит от 2° мороза до 3° тепла, днем - от 0 до +5°.

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