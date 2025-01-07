В нескольких областях ожидаются осадки.

В среду, 8 января, украинцев ждет теплая погода. По всей стране столбики термометров покажут +5°...+10°, а на юге и Прикарпатье воздух прогреется до весенних +11°...+13°. День будет с переменной облачность, на северо-западе дожди. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +4°, днем +6°.

Во Львове в среду будет пасмурно, дождь. Ночью +1°, днем +6°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +5°, дождь.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +1°, днем +6°, дождь.

В Тернополе 8 января ночью будет +2°, днем +8°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +8°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +11°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +5°, днем +7°, пасмурно.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +5°, днем +11°.

В Виннице завтра будет +4°...+9°, небольшая облачность.

В Житомире в среду ночью будет +4°, днем +7°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +3°...+5°, облачно с прояснениями.

В Черкассах завтра будет ночью ++4°, днем +7°, небольшая облачность.

В Кропивницком температура ночью будет ++5°, днем +10°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +5°...+9°.

В Одессе 8 января - небольшая облачность, температура ночью +7°, днем +11°.

В Херсоне в среду ночью будет +8°, днем +12°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +11°.

В Запорожье температура ночью +7°, днем +11°, пасмурно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +4°, а днем +8°, небольшая облачность.

В Харькове - пасмурно, температура ночью +5°, днем +9°.

В Днепре температура ночью будет +7°, днем +10°, небольшая облачность.

В Симферополе в среду будет облачно с прояснениями, +9°...+13°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью +4°, днем +12°.

В Северодонецке - пасмурно, дождь, температура ночью +3°, днем +10°.

8 января - какой праздник, приметы погоды

8 января - если этот день ясный будет, то будет хороший урожай проса, а если пасмурный, то плохой.

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