По прогнозу Владимира Деркача, январь будет теплее февраля.

Погода в январе будет относительно комфортной, особенно в плане ветров и осадков, а в феврале ожидается самый большой за зиму мороз. Об этом в комментарии "Телеграфа"рассказал народный синоптик Владимир Деркач.

Погода в январе

В первой декаде, по прогнозу народного синоптика, днем большей частью будет плюс или около 0° C, ночью - также около нуля, но в отдельные дни минус. Осадков будет мало. Внутри этой декады температура воздуха начнет постепенно снижаться и усилятся осадки. Температура ночью - сплошной небольшой минус.

Во второй декаде января осадки будут продолжаться, хотя и ослабеют. Иногда снег будет переходить в дождь. С середины второй декады придет похолодание. Морозная температура с небольшими "минусами" ожидается как днем, так и ночью.

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В конце января осадков станет меньше, они будут в виде мокрого снега или дождя. Конец месяца будет с незначительными морозами ночью - то есть достаточно умеренная зима.

Погода в феврале

Начало февраля будет небольшим похолоданием. Ночью ожидается сплошной минус, а днем теплее: около 0°C. С середины первой десятидневки днем температура повысится, а ночи будут в основном со знаком "минус". Осадки в это время умеренные, в отдельные дни будет довольно ветрено.

Середина месяца характеризоваться частыми изменениями погоды и температуры. В отдельные дни будут наблюдаться достаточно сильные порывы ветра. В начале этой декады ожидается похолодание: резкое снижение температуры будет наблюдаться ночью, а днем удержится достаточно умеренная температура. Затем усилятся осадки, а после этого температура снова снизится на два-три дня. Концовка второй декады удивит резким потеплением.

Потепление будет наблюдаться и в начале последней 9-дневки февраля. Далее еще в отдельные дни будет наблюдаться морозная температура, хотя это больше касается ночей, а днем будет плюс или около нуля. Осадков будет не много.

"В целом зимние месяцы продолжат подтверждать тенденцию глобального потепления. Январь окажется даже теплее февраля. Самый большой минус за зиму выпадет именно на последний месяц зимы, хотя эти температуры не очень напугают нас. А вот первый месяц года будет более комфортным в плане ветров и осадков, а февраль оправдает свое название в отдельные периоды", - пояснил народный синоптик.

Погода в январе - прогноз

О том, что январь будет теплым, свидетельствуют и данные Украинского гидрометцентра. По данным синоптиков, средняя за месяц температура будет на 1,5-2 градуса выше климатической нормы.

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