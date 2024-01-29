Вместе с осадками и сильным ветром в Украину придет потепление.

В течение текущей недели в Украине ожидается преимущественно спокойная погода под воздействием поля высокого давления. Однако на выходных развитие циклоничности с запада станет причиной осадков и усиления ветра. Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

По его данным, с сегодняшнего дня большая часть территории Украины окажется под влиянием малоподвижного европейского антициклона Enno. Благодаря ему до выходных сохранится спокойная погода без существенных осадков, с температурным режимом около нормы. Но во второй половине недели давление в Европе начнет снижаться и вместе с этим активизируются атмосферные фронты.

"Таким образом, в выходные погода в нашей стране испортится – начнутся осадки в виде снега с переходом в дождь и усилится ветер преимущественно западной четверти; температура воздуха несколько повысится", - прогнозирует Игорь Кибальчич.

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Погода 29 января

Сегодня, по словам синоптика, кое-где будут наблюдаться туманы, а на дорогах местами гололедица. Ветер в западных и северных областях переменных направлений, 3-8 м/с, на остальной части страны северной четверти, 5-10 м/с. Температура воздуха днем по всей стране будет -2. ..+3 °С.

Погода 30 января

30 января, по данным Игоря Кибальчича, под влиянием антициклона в Украине осадков не предвидится. Только ночью и утром в Крыму местами пройдет небольшой снег, мокрый снег. Ночью и в первой половине дня местами туманы. На дорогах кое-где будет гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1...-6 °С, местами в западных и северных регионах при прояснениях будет мороз до -7...-12 °С. Днем по всей Украине ожидается -2. ..+3 °С.

Погода 31 января

В последний день января в Украине сохранится погода преимущественно без осадков. По прогнозу синоптика, ночью и утром местами ожидаются туманы. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2...-7 °С, в Карпатах и на Крайнем севере местами -7...-12 °С. Днем воздух уже прогреется до +1...+6 °С.

Потепление в Украине-что известно

О потеплении в Украине говорит и известный синоптик Наталья Диденко. По ее данным, в ближайшие дни ожидается свежая погода, без осадков, а с начала февраля потеплеет и снова появятся осадки.

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