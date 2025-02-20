Предупреждение объявлено и для Днепропетровской области.

На четверг, 20 февраля, в Днепре объявили предупреждение об опасных метеорологических явлениях. Об этом сообщает Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии.

По данным синоптиков, усложнение погоды ожидается и по территории Днепропетровской области.

"20 февраля в г. Днепр и по Днепропетровской области на дорогах сохранится гололедица", - говорится в предупреждении.

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Из-за непогоды объявлен уровень опасности I (желтый).

На Днепропетровщине 20 февраля будет переменная облачность. Ночью без существенных осадков, а днем пройдет небольшой снег. На дорогах сохранится гололедица. Ветер будет северо-западный, 7-12 м/с.

Температура по области будет в пределах -2°...-7°, а в Днепре столбики термометров покажут -3°...-5°.

В целом, по данным синоптиков, на текущей неделе под влиянием области высокого атмосферного давления и за счет продолжения поступления холодного воздуха арктического происхождения на Днепропетровщине сохранится морозная погода.

На дорогах местами сохранится гололедица и снежный покров. Ночью и утром временами будут наблюдаться туманы. Существенных осадков не ожидается, только 20 февраля пройдет небольшой снег.

Температуры воздуха ночью будет очень зависеть от прояснений: ожидается от -9° до -17°, а днем столбики термометров будут показывать -1..-7°.

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