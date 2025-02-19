Местных жителей предупреждают об опасности на дорогах.

В Днепре на сегодня, 19 февраля, ввели повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии.

По данным синоптиков, предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовано не только для Днепра, но и для Днепропетровской области.

"19 февраля в г. Днепр и по Днепропетровской области на дорогах сохранится гололедица", - предупреждают синоптики.

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Из-за этого объявлен уровень опасности I, желтый.

В среду, 19 февраля, на Днепропетровщине ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами будет наблюдаться туман. На дорогах сохранится гололедица. Ветер сегодня будет переменных направлений, 3-8 м/с. Днем по области ожидается -1°...-6°, а в самом Днепре термометры покажут -3°...-5°.

В целом, по данным синоптиков, на текущей неделе на Днепропетровщине сохранится морозная погода. На дорогах местами будет гололедица и снежный покров. Ночью и утром временами будут наблюдаться туманы. Существенных осадков не предвидится, только 20 февраля пройдет небольшой снег.

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