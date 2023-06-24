В украинской столице завтра комфортная погода, будет дождь и даже гроза.

Воскресенье в Украине, 25 июня, будет не жарким, будет преобладать комфортная температура воздуха - в течение дня +21...+26 градусов.

Об этом сообщает в своем Телеграмм-канале синоптик Наталья Диденко. Она уточнила, что на юге будет жарко:

"Только в южной части, что естественно, значительно выше, +25...+30 градусов".

Кроме того, завтра дожди с грозами из-за циклона и его атмосферных фронтов пройдут практически повсюду в Украине. Диденко добавила, что во время грозы возможны сильные ливни и шквалистое усиление ветра.

Также синоптик дала прогноз на 25 июня в Киеве: в столице тоже жары не будет, ожидается около +25 градусов, дождь и гроза.

Прогноз Погода УНИАН на выходные, 24-25 июня

24 и 25 июня в Украине ожидается много дождей и гроз, которые приведут к снижению температуры. Больше всего это почувствуют на западе и севере страны, а на юге и востоке столбики термометров опустятся на пару градусов.

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