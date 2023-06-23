К концу недели температура снизится практически по всей стране.

В ближайшие выходные, 24 и 25 июня, в Украине ожидается много дождей и гроз, которые приведут к снижению температуры. К концу недели столбики термометров снизятся практически по всей стране. Наиболее сильное снижение температуры ожидается на западе и севере страны, а на юге и востоке столбики термометров опустятся на пару градусов. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет небольшая облачность, температура воздуха ночью +19°, днем +27°, гроза. В воскресенье ночью ожидается +17°, а днем +22°, небольшая облачность, ливень.

Во Львове в субботу ночью +17°, днем +23°, небольшая облачность. В воскресенье ночью +14°, днем +22°, небольшая облачность, легкий дождь.

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В Луцке в субботу ночью +18°, днем +25°, небольшая облачность, гроза. В воскресенье - небольшая облачность, ночью +15°, днем +21°, легкий дождь.

В Виннице в субботу будет небольшая облачность. Температура воздуха +18°...+30°, гроза. В воскресенье температура будет +17°...+24°, небольшая облачность, дождь с грозой.

В субботу в Одессе будет ясно и безоблачно, температура ночью +21°, днем +29°. В воскресенье - небольшая облачность, +20°...+28°, гроза.

В Харькове в субботу температура ночью составит +18°, днем +30°, небольшая облачность. В воскресенье столбики термометров покажут +19°...+24°, небольшая облачность, ливень.

В Днепре в субботу - небольшая облачность, температура ночью +21°, днем +31°, ливень. В воскресенье температура составит +21°...+27°, небольшая облачность, гроза.

В Симферополе в субботу - практически безоблачно, +15°...+27°. В воскресенье - ясно и безоблачно, +16°...+28°.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает ясная и безоблачная погода, температура ночью +18°, днем +29°. В воскресенье ночью ожидается +19°, днем +29°, ясно и безоблачно.

В Краматорске в субботу будет пасмурно, дожди с грозами. Температура ночью +18°, днем +29°. В воскресенье будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +25°, ливень.

В Северодонецке завтра будет пасмурно, небольшой дождь, температура ночью +18°, днем +29°. В воскресенье - облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура составит +18°, днем +26°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет небольшая облачность, возможен дождь с грозой, температура ночью +14°, днем до +22°. В воскресенье ночью температура составит +12°, днем столбики термометров покажут +15°, пасмурно, дождь.

В Моршине на Львовщине в субботу будет облачно с прояснениями, ночью +18°, днем +24°. В воскресенье - облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура составит +15° ночью и днем +21°.

В Трускавце в субботу будет облачно с прояснениями, температура до +23°. В воскресенье - облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура +14°...+21°.

В Сваляве завтра ожидается небольшая облачность, возможен дождь с грозой, до +23°. В воскресенье - небольшая облачность, +14°...+21°.

В Затоке в субботу - ясно и безоблачно, ночью +21°, днем +30°. В воскресенье - небольшая облачность, температура +20°...+30°.

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