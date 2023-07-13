Дожди продлятся до конца суток 13 июля и 14 июля.

В четверг, 13 июля, непогода, как и прогнозировал гидрометцентр, добралась во Львовскую область. Улицы города Стрый, что в юго-западной части региона, подтоплены, сообщают местные Telegram-каналы.

В соцсетях публикуют многочисленные видео с "реками" вместо дорог. В частности, "под водой" оказались улицы Ленкавского, Хмельницкого и Шевченко. Из-за значительных порывов ветра гнутся деревья, есть угроза падения.

Львовский гидрометцентр предупреждает, что сильные дожди и грозы во Львове и области продлятся до конца суток 13 июля и 14 июля. В регионе объявлен второй, "оранжевый" уровень опасности.

Погода в Украине 13 июля - это надо знать

Как прогнозировал Укргидрометцентр, днем 13 июля в западных и Винницкой областях грозы и шквалы 15-20 м/с, а на Закарпатье и Прикарпатье – значительные дожди.

Львовский региональный гидрометцентр предупреждал об опасных гидрологических явлениях - ожидается формирование дождевого паводка с повышением уровней воды на 0,5-1,5 метра (местами до 2 метров) на реках бассейнов Сяна, Днестра.

По данным Погода УНИАН, на этой неделе погода в Украине будет нестабильной. До конца недели осадки будут сменяться жарой, но на выходных ситуация стабилизируется.

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