13 июля в Украине будет жарко, местами пройдут дожди / фото Gosia K/Pixabay

В четверг, 13 июля, в большинстве областей Украины повысится температура. Кое-где столбики термометров покажут +29°...+31°. Местами на западе, севере и в центральной части Украины пройдут дожди, ливни и грозы. Об этом сообщает Погода УНИАН

  • В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +17°, днем +29°, небольшой дождь.
  • Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +17°, днем +22°, гроза.
  • В Луцке будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +27°.
  • В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +18°, днем +27°.
  • В Тернополе 13 июля ночью будет +18°, днем +27°, небольшая облачность, ливень.
  • В Хмельницком завтра будет небольшая облачность ночью +16°, днем +27°, ливень.
  • В Ивано-Франковске будет будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +25°, гроза.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +18°, днем +24°, пасмурно, дожди с грозами.
  • В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +19°, днем +29°, ливень.
  • В Виннице завтра будет +16°...+29°, небольшая облачность, гроза.
  • В Житомире в четверг будет ночью +17° днем +29°, облачно с прояснениями.
  • В Чернигове столбики термометров покажут +12°...+27°, небольшая облачность, легкий дождь.
  • В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +29°, небольшой дождь.
  • В Кропивницком температура ночью будет +15°, днем +30°, небольшая облачность, ливень.
  • В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +14°...+28°.
  • В Одессе 13 июля - практически безоблачно, температура ночью +21°, днем +29°.
  • В Херсоне в четверг ночью будет +17°, днем +30°, небольшая облачность.
  • В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +30°.
  • В Запорожье температура ночью +16°, днем +28°, практически безоблачно.
  • В Сумах завтра температура воздуха составит +12°...+24°, небольшая облачность, легкий дождь.
  • В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +13°, днем +25°.
  • В Днепре температура ночью будет +15°, днем +29°, небольшая облачность.
  • В Симферополе в четверг будет ясно и безоблачно, +14°...+28°.
  • В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +12°, днем +25°.
  • В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +12°, днем +25°.
13 июля в Украине усилится жара / фото УНИАН

Приметы погоды 13 июля

13 июля - Собор 12 Апостолов. По наблюдениям, если комары и мошки сильно кусаются, то будет дождь.

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