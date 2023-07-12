Осадки ожидаются везде, кроме юга и востока страны.

В четверг, 13 июля, в большинстве областей Украины повысится температура. Кое-где столбики термометров покажут +29°...+31°. Местами на западе, севере и в центральной части Украины пройдут дожди, ливни и грозы. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +17°, днем +29°, небольшой дождь.

Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +17°, днем +22°, гроза.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +27°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +18°, днем +27°.

В Тернополе 13 июля ночью будет +18°, днем +27°, небольшая облачность, ливень.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность ночью +16°, днем +27°, ливень.

В Ивано-Франковске будет будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +25°, гроза.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +18°, днем +24°, пасмурно, дожди с грозами.

В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +19°, днем +29°, ливень.

В Виннице завтра будет +16°...+29°, небольшая облачность, гроза.

В Житомире в четверг будет ночью +17° днем +29°, облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут +12°...+27°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +29°, небольшой дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +15°, днем +30°, небольшая облачность, ливень.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +14°...+28°.

В Одессе 13 июля - практически безоблачно, температура ночью +21°, днем +29°.

В Херсоне в четверг ночью будет +17°, днем +30°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +30°.

В Запорожье температура ночью +16°, днем +28°, практически безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха составит +12°...+24°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +13°, днем +25°.

В Днепре температура ночью будет +15°, днем +29°, небольшая облачность.

В Симферополе в четверг будет ясно и безоблачно, +14°...+28°.

В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +12°, днем +25°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +12°, днем +25°.

Приметы погоды 13 июля

13 июля - Собор 12 Апостолов. По наблюдениям, если комары и мошки сильно кусаются, то будет дождь.

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