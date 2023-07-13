Уровень воды в реках может повыситься более чем на метр.

Сегодня, по прогнозу, осадки ожидаются везде, кроме юга и востока страны.Опасные гидрологические явления возможны во Львовской области, сообщает региональный центр по гидрометеорологии.

На юге области прогнозируют сильные дожди, грозы и град и шквалы 15-20 м/с. Из-за обильных осадков могут наблюдаться подтопления.

"В течение 13-14 июля на реках бассейнов Сяна, Днестра ожидается формирование дождевого паводка с повышением уровней воды на 0,5-1,5 метра, местами до 2 метров над текущими уровнями. Местами затопления пойм, сельскохозяйственных угодий, возможно частичное затопление хозсубъектов приречной инфраструктуры. Объявлен "желтый" уровень опасности", - говорится в сообщении.

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На отдельных участках вероятность опасных гидрологических явлений выше – там объявлен "оранжевый" уровень опасности.

"В местах прохождения сильных ливневых дождей возможно формирование значительного местного и склонового стока, в горах существует угроза схода селевых потоков", – акцентирует Львовский гидрометцентр.

Погода в Украине 13 июля - прогнозы

Погода УНИАН сообщила, что в четверг, 13 июля, в большинстве областей Украины вернется жара. На западе, севере и в центральной части Украины пройдут дожди, ливни и грозы. При этом температура будет высокой по всей стране – кое-где столбики термометров покажут +29°...+31°.

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