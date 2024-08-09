10 и 11 августа местами в Украине будет дождливо.

На выходных в Украине ожидается спокойная и умеренно теплая погода. В ряде областей температура повысится до +30°...+35° и местами пройдут дожди с грозами. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича.

По его данным, в течение следующих дней прогнозируется постепенный рост атмосферного давления и преобладание антициклонального типа погоды.

"Итак, в большинстве областей нашей страны погодные условия ожидаются устойчивыми, с комфортной температурой воздуха и умеренным ветром, преимущественно западного направления", - спрогнозировал синоптик.

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Дожди, по его данным, будут носить локальный характер и будут преобладать в северо-западной половине Украины.

Погода 10 августа

В западных областях ночью без осадков, возможен туман, а днем местами ожидается небольшой кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью +11...+16 °С, днем +23...+28 °С.

В северных областях местами пройдет кратковременный дождь с грозой. Столбики термометров ночью покажут +14...+19 °С, а днем +23...+28 °С.

В центральных областях будет без существенных осадков. Ночью +16...+21 °С, днем воздух прогреется до +26...+31 °С.

В южной части страны и в Крыму ночью без существенных осадков, а днем местами возможен небольшой кратковременный дождь и гроза. Температура ночью +18...+23 °С, днем столбики термометров достигнут +29...+34 °С.

В восточных регионах переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +13...+18 °С, днем +25...+30 °С.

Погода 11 августа

В западных областях переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер западной четверти, 5 - 10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+17 °С, днем +23...+28 °С. В Карпатах ночью +7...+12 °С, днем +17...+22 °С.

В северных регионах осадков не предвидится. Ветер будет северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...+17 °С, днем +24...+29 °С.

В центральных областях ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер будет северо-западный, 7-12 м/с. Ночью температура снизится до +12...+17 °С, а днем повысится до +24...+29 °С.

"На юге Украины и в Крыму предполагается малооблачная погода, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...+22 °С, днем +30...+35 °С", прогнозирует Кибальчич.

В восточной части страны в воскресенье будет переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Ночью +15...+20 °С, а днем разогреет до +27...+32 °С.

В Украину идет жара - что известно

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что 18 августа по всей Украине будет очень жарко. +38...+40 не ожидается, но температура значительно повысится.

Ранее сообщалось, что пик жары в Украине ожидается 15 августа.

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