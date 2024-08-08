Основная жара ожидается в Польше.

В Украине ожидается сильная жара, однако прогноз несколько меняется. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

Она опубликовала две прогностические карты температуры воздуха.

"На первой карте, на 14 августа, видно, что основной жаркий "язык" вывернулся на Польшу, а мы будто можем выдохнуть", - написала Наталка Диденко.

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"Но вот по состоянию на 18 августа понятно, что жары и Украине хватит. Разве что +38 или там +40 тускнеют, то есть, сильная жара немного втянет голову в плечи", - сообщила эксперт по погоде.

В Украину идет жара - что известно

Напомним, ранее прогнозировалось, что пик жары в Украине будет 15-16 августа. По словам Наталки Диденко основной пик этой жары - это центральные, северные и западные области Украины.

Она добавила, что жара надолго не задержится. "Но понимаете, когда сильная жара, то даже 3-4 дня - это тоже немало", - говорит синоптик.

По ее словам, речь идет о той же температуре, которую мы пережили в июле, однако на этот раз беда легче.

"Август все-таки берет свое. И даже если будет такая высокая температура воздуха, то я думаю, что и асфальт, и земля будут успевать немного освежиться. Поэтому здесь уже природа идет навстречу", - резюмировала Наталья Диденко.

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