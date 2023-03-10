Завтра в Украине будет мокро и ветрено, а в воскресенье похолодает.

На выходных погода в Украине ухудшится. В частности, 11 марта ожидаются осадки и усиление ветра, а в воскресенье, 12 марта, дождей станет меньше, однако похолодает. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, завтра в Украине ожидаются дожди, порой - сильные.

"Циклон с атмосферными фронтами обусловят практически повсюду влажную ветреную погоду", - говорит синоптик.

По ее данным, 11 марта будет тепло, +10...+14 градусов, на западе и севере немного свежее, +7...+ 11 градусов.

"В воскресенье, 12 марта, в Украине осадков поубавится, тепла также станет меньше, похолодает днем до +3...+8 градусов", - прогнозирует синоптик.

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11 марта, по данным Натальи Диденко, ожидается дождливая и ветреная погода. Температура воздуха в субботу ожидается в пределах +7...+ 9 градусов.

"В воскресенье осадки прекратятся, но похолодает до +4 градусов", - спрогнозировала синоптик.

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В конце недели в Украине ожидается осложнение погоды. Так, по прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, на выходных по всей территории страны пройдут осадки в виде дождя, мокрого снега и снежной крупы.

Ветер будет северо-западный с переходом в южный, 7-12 м/с. Температура воздуха существенно не изменится и останется на аномально высоком уровне.

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