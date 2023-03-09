В пятницу, 10 марта, в Киеве ожидается резкое снижение температуры. По сравнению с четвергом, в пятницу столбики термомеров в столице покажут на 5 градусов меньше. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Ночью в Киеве ожидается около "нуля", а днем воздух прогреется до +7°. Будет преобладать облачная погода с прояснениями, но существеных осадков не ожидается.
Ветер в столице будет непостоянным и несколько раз за день изменит свое направление. Его скорость составит 1,4 - 2,4 м/с. Атмосферное давление пониженное, 739-741 миллиметр ртутного столба.
Погода 10 марта - прогноз по городам Украины
Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +3°, днем +14°, сильный дождь.
В Луцке - небольшая облачность, ночью 0°, днем +12°.
В Ривне в пятницу ожидается небольшая облачность, ночью 0°, днем +11°.
В Тернополе 10 марта ночью будет +3°, днем +12°, небольшая облачность.
В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +10°.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +15°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +6°, днем +13°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.
В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +4°, днем +15°.
В Виннице завтра будет +4°...+12°, небольшая облачность.
В Житомире в пятницу будет ночью 0° днем +9°, небольшая облачность.
В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +8°.
В Кропивницком температура ночью будет +4°, днем +9°, небольшая облачность.
В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +4°...+8°.
В Одессе 10 марта - небольшая облачность, температура ночью +6°, днем +14°.
В Херсоне в пятницу ночью будет +5°, днем +16°, практически безоблачно.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +15°.
В Запорожье температура ночью +6°, днем +13°, небольшая облачность.
В Сумах завтра температура воздуха составит -1°...+6°, небольшая облачность.
В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +8°.
В Днепре температура ночью будет +6°, днем +11°, небольшая облачность.
В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +7°...+12°, ливень.
В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +6°, днем +11°.
В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +5°, днем +12°.