В субботу и воскресенье в Украине будет много осадков, а температура местами снизится до +2...+4 градусов.

На выходных,11 и 12 марта, погода в Украине испортится. Налетят дожди, а столбики термометров поползут вниз. К концу недели в некоторых областях температура не будет подниматься выше +2°...+4°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха ночью +3°, днем +9°, дождь. В воскресенье ночью ожидается 0°, а днем +4°, небольшая облачность.

Во Львове в субботу ночью -1°, днем +7°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег. В воскресенье ночью -3°, днем +3°, небольшая облачность.

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В Луцке в субботу ночью 0°, днем +8°, пасмурно, сплошная облачность, дождь. В воскресенье - небольшая облачность, ночью -1°, днем +3°, мокрый снег.

В Виннице в субботу будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха +4°...+12°, небольшой дождь. В воскресенье температура будет 0°...+4°, небольшая облачность.

В субботу в Одессе будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +7°, днем +10°, дождь. В воскресенье - небольшая облачность, +3°...+8°.

В Харькове в субботу температура ночью составит +4°, днем +9°, пасмурно, сплошная облачность, ливень. В воскресенье столбики термометров покажут +1°...+10°, небольшая облачность, мокрый снег.

В Днепре в субботу - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +6°, днем +11°, дождь. В воскресенье температура составит +2°...+10°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Симферополе в субботу - небольшая облачность, +6°...+15°, ливень. В воскресенье - небольшая облачность, +1°...+10°, легкий дождь.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает пасмурная погода, небольшой дождь, температура ночью +6°, днем +13°. В воскресенье ночью ожидается +8°, днем +11, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Краматорске в субботу будет пасмурно, сплошная облачность. Температура ночью +7°, днем +14°, небольшой дождь. В воскресенье будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +10°, днем +6°.

В Северодонецке завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +6°, днем +14°, небольшой дождь. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, температура составит +10°, днем +8°, сильный дождь.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +4°, днем до +7°, небольшой дождь. В воскресенье ночью температура составит -4°, днем столбики термометров покажут +1°, облачно с прояснениями.

В Моршине на Львовщине в субботу будет пасмурно, ночью +6°, днем +9°, дождь. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность. Температура составит -2° ночью и днем +5°.

В Трускавце в субботу будет пасмурно, температура до +6°, дождь. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, температура -2°...+4°.

В Сваляве завтра ожидается небольшая облачность, ливень, до +5°. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, -3°...+4°.

В Затоке в субботу - облачно с прояснениями, ночью +8°, днем +12°, дождь. В воскресенье - небольшая облачность, температура +5°...+7°.

В Бердянске в субботу будет пасмурно, ливень, температура +6°...+11°. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, температура +8°...+11°, возможен небольшой дождь.

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