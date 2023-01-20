На западе Украины сегодня ожидается осложнение погоды.

Сегодня, 20 января, в трех областях на западе Украины ожидается неблагоприятная погода. В частности, в Укргидрометцентре предупреждают о сильных дождях и мокром снеге.

"20 января днем в Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областях значительный дождь и мокрый снег", - говорится в сообщении.

В указанных областях синоптики объявили І уровень опасности, желтый.

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Справка УНИАН. I уровень - погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется сохранять повышенную внимательность и осторожность, следить за сообщениями о возможном дальнейшем осложнении погодных условий.

Погода на сегодня

По данным Укргидрометцентра, сегодня в западных областях будет облачно. Днем ожидается умеренный дождь и мокрый снег, местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица; в Карпатском регионе - значительные осадки. Температура ночью и днем от 4° тепла до 1° мороза, на Закарпатье 1-6° тепла.

На остальной территории страны ожидается облачная погода с прояснениями. Без осадков, только в Житомирской и Винницкой областях днем небольшой дождь. Температура днем составит 5-10° тепла, в южной части 10-15°; на востоке страны воздух прогреется до 2-7° тепла.

Также, по данным синоптиков, в Украине, кроме западных и большинства северных областей, местами ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с.

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