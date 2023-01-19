Осадки ожидаются на западе страны, а также в Житомирской области.

В пятницу, 20 января, температура в Украине начнет немного снижаться и станет больше облачности. Но все равно по всей стране будет "плюс". Теплее всего традиционно будет на юге, +9°...+12°, а в Крыму - до +16°.

На западе страны повсеместно ожидаются дожди, местами - сильные и с мокрым снегом. Осадки также ожидаются и в Житомирской области. На остальной территории будет сухая и облачная погода с прояснениями. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +4°, днем +9°.

Во Львове в пятницу будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью 0°, днем +1°, мокрый снег.

В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью +1°, днем +5°, мокрый снег.

В Ривне в пятницу ожидается пасмурная погода, ночью 0°, днем +4°, мокрый снег.

В Тернополе 20 января ночью будет 0°, днем +5°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.

В Хмельницком завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +2°, днем +7°, сильный дождь.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +1°, днем +3°, мокрый снег.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +4°, днем +5°, пасмурно, небольшой дождь.

В Черновцах в пятницу - пасмурно, сплошная облачность, ночью +2°, днем +8°, дождь.

В Виннице завтра будет +6°...+9°, облачно с прояснениями.

В Житомире в пятницу будет ночью +5° днем +7°, пасмурно, сплошная облачность, сильный дождь.

В Черкассах завтра будет облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +8°.

В Кропивницком температура ночью будет +4°, днем +10°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +1°...+7°.

В Одессе 20 января - облачно с прояснениями, температура ночью +5°, днем +9°.

В Херсоне в пятницу ночью будет +4°, днем +12°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +12°.

В Запорожье температура ночью +2°, днем +9°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит +1°..+7°, облачно с прояснениями.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +6°.

В Днепре температура ночью будет +1°, днем +8°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +10°...+16°.

В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +4°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +3°.

20 января - день Иоанна Крестителя. Считается, что в этот день вся вода, как и на Крещение является святой. Если 20 января в полдень будет ясное солнце - настанет ранняя весна. Если будет метель, то вся Масленица будет в метелях.

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