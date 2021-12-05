В большинстве областей ожидается +1°...+4°, лишь на юге будет теплее.

Сегодня, 5 декабря, часть Украины присыплет снегом. Осадки ожидаются в западных, а также некоторых северных областях. Температура днем будет держаться на уровне +1°...+4°, лишь на юге, традиционно, будет теплее - до +5°...+9°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня ожидается от +1° до +4°. В волынской, Ривненской и Тернопольской областях ожидается снег, во Львовской, Ивано-Франкоской и Черновицкой - снег с дождем, а на Закарпатье - небольшие дожди.

На севере Украины сегодня будет холоднее всего. Здесь столбики термометров покажут лишь +1°...+2°. В Житомирской и Киевской областях ожидается снег, на остальной территории - без осадков.

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В центральных областях сегодня воздух прогреется до +2°...+3°, без осадков.

На Востоке сегодня будет пасмурно, лишь в Харькове возможны прояснения. Температура будет колебаться в пределах +1°...+3°, без осадков.

Жителей южных областей сегодня ждет пасмурная погода и сплошная облачность. Столбики термометров покажут +5°...+9°, без осадков.

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Автор: Екатерина Лиманская