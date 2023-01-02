Существенные осадки не прогнозируются.

Первый понедельник нового 2023 года будет теплым и сухим. 2 января в Украине ожидается небольшая облачность, на юге будет ясно и безоблачно. Без существенных осадков. Температура по всей стране будет в пределах +8°...+12°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +6°, днем +9°.

Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +6°, днем +12°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +6°, днем +11°.

В Ривне в понедельник ожидается небольшая облачность, ночью +5°, днем +10°.

В Тернополе 2 января ночью будет +5°, днем +11°, небольшая облачность.

В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +10°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +12°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +7°, днем +9°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах в понедельник - облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +10°.

В Виннице сегодня будет +4°...+11°, небольшая облачность.

В Житомире в понедельник будет ночью +5° днем +10°, небольшая облачность.

В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +10°.

В Кропивницком температура ночью будет +4°, днем +11°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +5°...+10°.

В Одессе 2 января - практически безоблачно, температура ночью +6°, днем +10°.

В Херсоне в понедельник ночью +6°, днем +12°, ясно и безоблачно.

В Николаеве сегодня будет ясно и безоблачно, ночью +4°, днем +11°.

В Запорожье температура ночью +4°, днем +10°, небольшая облачность.

В Сумах сегодня температура воздуха составит +4°..+8°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +4°, днем +9°.

В Днепре температура ночью будет +5°, днем +10°, небольшая облачность.

В Симферополе в понедельник будет ясно и безоблачно, +6°...+12°.

В Краматорске сегодня будет облачно с прояснениями, температура ночью +5°, днем +9°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +5°, днем +10°.

2 января - Игната. Какой день - такой и август. Если облака идут против ветра - пойдет снег.

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