Народный праздник 2 января / фото ua.depositphotos.com
Христиане отмечают 2 января церковный праздник священномученика Игнатия Богоносца и чудотворца Иоанна Кронштадского. В этот день устраивают крестные ходы и молебны в храмах.
Наши предки считали 2 января опасным днем, когда по земле ходит много злых духов. Чтобы защитить жилище от зла, дом обходили с иконой в руках. Также со святым образом нужно обойти амбары и погреба.
С этого дня начинается подготовка к Рождеству. Хозяйки убирали в доме и заготавливали продукты для праздника. Дети разучивали колядки и рождественские песни.
Что нельзя делать 2 января
- Нельзя впускать в дом старых и немощных людей, иначе хозяева дома могут заболеть. Но можно ходить к пожилым в гости.
- Нельзя ничего одалживать у соседей.
Приметы погоды 2 января
- Какой день сегодня, таким будет август.
- Чем больше снега на деревьях, тем лучше будет урожай в этом году.
- Синички громко поют - к затяжным морозам.
- Легкий иней на деревьях - к ясной погоде.