Народный праздник 2 января получил названия Игнатий Богоносец, Иоанн Кронштадтский, Игнатьев день.

Христиане отмечают 2 января церковный праздник священномученика Игнатия Богоносца и чудотворца Иоанна Кронштадского. В этот день устраивают крестные ходы и молебны в храмах.

Наши предки считали 2 января опасным днем, когда по земле ходит много злых духов. Чтобы защитить жилище от зла, дом обходили с иконой в руках. Также со святым образом нужно обойти амбары и погреба.

С этого дня начинается подготовка к Рождеству. Хозяйки убирали в доме и заготавливали продукты для праздника. Дети разучивали колядки и рождественские песни.

Что нельзя делать 2 января

Нельзя впускать в дом старых и немощных людей, иначе хозяева дома могут заболеть. Но можно ходить к пожилым в гости. Нельзя ничего одалживать у соседей.

Приметы погоды 2 января